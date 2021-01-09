حفرة عملاقة تبتلع السيارات بمستشفى في نابولي.. وتغلق مركزاً لعزل المصابين بكورونا

تسبب انهيار بحفرة عملاقة في موقف سيارات بمستشفى في نابولي الإيطالية، إلى إغلاق مركز لعزل المصابين بكورونا بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنه.

ولم تتأثر العمليات في "مستشفى البحر"، وقال رجال الإطفاء إنه لم يصب أحد نتيجة الانهيار، لكن الحفرة ابتلعت بعض السيارات، على الرغم من أن الموقف كان شبه خال من سيارات الزائرين يوم أمس الجمعة.

A 66-foot-deep sinkhole opened in the parking lot of a hospital in Naples, Italy, consuming cars and forcing the temporary closure of a nearby residence for recovering Covid-19 patients pic.twitter.com/avrBMwrxjx — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 8, 2021



ويبلغ عمق الحفرة 20 مترا، ومساحتها 2000 متر مربع، وفتحت عند الفجر. وقال إنيو أكويلينو كبير ضباط مكافحة الحرائق إن الانهيار الداخلي قد يكون ناتجا عن تسرب المياه الجوفية من الأمطار الغزيرة الأخيرة. ويبلغ عمق الحفرة 20 مترا، ومساحتها 2000 متر مربع، وفتحت عند الفجر. وقال إنيو أكويلينو كبير ضباط مكافحة الحرائق إن الانهيار الداخلي قد يكون ناتجا عن تسرب المياه الجوفية من الأمطار الغزيرة الأخيرة.

LOOK: First responders, search and rescue teams and a sniffer dog look for any trapped people after a massive sinkhole opened in Naples pic.twitter.com/dp7DLgzG7M — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 8, 2021

ونقلت تقارير إخبارية عن حاكم المنطقة قوله إن مركز عزل المصابين بكورونا سيعاد فتحه في غضون أيام بعد إعادة تمديدات الكهرباء والمياه إليه، وتوقفت هذه الخدمات أيضا في المستشفى، لكن احتياطات المستشفى سمحت باستمرار الرعاية الطبية للمرضى.