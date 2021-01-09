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حفرة عملاقة تبتلع السيارات بمستشفى في نابولي.. وتغلق مركزاً لعزل المصابين بكورونا

Lebanon 24
09-01-2021 | 18:30
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تسبب انهيار بحفرة عملاقة في موقف سيارات بمستشفى في نابولي الإيطالية، إلى إغلاق مركز لعزل المصابين بكورونا بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنه.
 
ولم تتأثر العمليات في "مستشفى البحر"، وقال رجال الإطفاء إنه لم يصب أحد نتيجة الانهيار، لكن الحفرة ابتلعت بعض السيارات، على الرغم من أن الموقف كان شبه خال من سيارات الزائرين يوم أمس الجمعة.


ويبلغ عمق الحفرة 20 مترا، ومساحتها 2000 متر مربع، وفتحت عند الفجر. وقال إنيو أكويلينو كبير ضباط مكافحة الحرائق إن الانهيار الداخلي قد يكون ناتجا عن تسرب المياه الجوفية من الأمطار الغزيرة الأخيرة.
 
ونقلت تقارير إخبارية عن حاكم المنطقة قوله إن مركز عزل المصابين بكورونا سيعاد فتحه في غضون أيام بعد إعادة تمديدات الكهرباء والمياه إليه، وتوقفت هذه الخدمات أيضا في المستشفى، لكن احتياطات المستشفى سمحت باستمرار الرعاية الطبية للمرضى.
 
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