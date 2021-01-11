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فيديو يكشف خطورة ما حدث.. "سحق" ضابط بين دفتي باب في الكونغرس

Lebanon 24
11-01-2021 | 12:00
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كشف مقطع فيديو جديد خطورة ما حدث خلال اقتحام مقر الكونغرس الأميركي، الأسبوع الماضي، وأظهر تعرض ضابط شرطة لـ"السحق" بين مصراعي أحد أبواب مبنى الكابيتول.

 

واقتحم مشاغبون من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى، الأربعاء الماضي، تزامنا مع تصديق مجلس النواب على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

 

ويظهر المقطع الذي نشرته وسائل إعلامية عدة، لحظة تحرك حشد من مقتحمي الكونغرس ضد الشرطة، في محاولة لمنع قواتها من دخول المبنى.

Horrifying footage of a police officer getting crushed by Trump supporters trying to storm the Capitol building. #CapitalHill #CapitalRiots pic.twitter.com/5OGz29Dhkt

 

 

ويمكن سماع صوت الضابط بوضوح وهو يتألم، في لحظة غلق دفتي الباب على جسده المحشور في وضعية صعبة، وبعد ثوان يفرغ شخص ما محتويات مطفأة حريق فوق رؤوس الحشد في ممر ضيق.

 

وقالت الشرطة إنه تم توجيه المزيد من الاتهامات ضد مثيري الشغب، بعد القبض على العشرات منهم.

 

ولقي 5 أشخاص مصرعهم من بينهم امرأة قتلت بطلق ناري، في أحداث العنف بمبنى الكونغرس التي هزت صورة الولايات المتحدة كأكبر ديمقراطية في العالم.

 

وبحلول السبت، رفع مدعون 17 قضية في محكمة المقاطعة الفيدرالية و40 في محكمة مقاطعة كولومبيا العليا، لجرائم تتراوح بين الاعتداء على ضباط الشرطة ودخول مناطق محظورة وسرقة ممتلكات فدرالية وتهديد المشرعين.

 

المصدر: سكاي نيوز
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