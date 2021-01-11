ميركل: إغلاق حساب ترامب على تويتر "يطرح إشكالية"

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن قيام العديد من شبكات التواصل الاجتماعي وبينها "تويتر" بإغلاق حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "يطرح إشكالية".وفي مؤتمر صحفي له، قال المتحدث باسم ميركل شتيفن شيبرت، الاثنين: "من الممكن التدخل في حرية التعبير لكن وفق الحدود التي وضعها المشرع وليس بقرار من إدارة شركة".وأضاف: "لهذا السبب ترى المستشارة أن إغلاق حسابات الرئيس الأمريكي على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، يطرح إشكالية".وكان "تويتر" علق بشكل دائم، الجمعة، حساب ترامب بعد يومين من قيام أنصاره باقتحام مبنى الكابيتول على مدى ساعات. كذلك، علق "فيسبوك" و "سنابتشات" و "تويتش" أيضاً حسابات ترامب لمدة غير محددة.وأكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية أن "حرية التعبير حق جوهري له أهمية أساسية"، كما أيّد جهود الشركات لارفاق رسائل ترامب بملاحظات لا سيما حول صحتها، معتبراً أن "الأكاذيب والتحريض على العنف بالطبع تطرح إشكالية".