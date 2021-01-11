فرنسا.. نصبٌ تذكاري للنساء ضحايا جرائم القتل سنة 2020

أقامت حوالى 60 ناشطة "نصباً تذكارياً" في باريس للنساء ضحايا جرائم القتل في فرنسا، ووضعن على جدارٍ أسماء 111 امرأة قُتلن في البلاد سنة 2020.ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فقد جرى وضع أسماء النسوة ضحايا جرائم القتل بأحرف سوداء على جدار في الدائرة الـ11 في باريس، داخل ممر مسقوف يقيها من الأمطار.ورفعت المشاركات في التحرك شعارات بينها "فلنكرّم من متن ولنحمِ من لا يزلن على قيد الحياة" و "لن ننسى ولن نسامح".نسبة البلاغات عن أعمال العنف ضد النساء في فرنسا سجلت ارتفاعاً بارزاًإلى ذلك، ذكرت الوزارة المنتدبة لشؤون المواطنة في فرنسا مارلين شيابا إلى أن منصة الإبلاغ الإلكترونية عن أعمال العنف الجنسي والعنف ضد النساء سجلت ارتفاعاً بنسبة 60% في الاتصالات من ضحايا هذه الأعمال خلال فترة الإغلاق الثانية لمكافحة جائحة كورونا في الأشهر الأخيرة من العام 2020، مقارنة بالمعدل المسجل في الأوقات العادية. وبحسب "فرانس برس"، فقد بلغ الارتفاع 40% خلال الإغلاق الأول في الربيع.ونددت المشاركات بما اعتبرنه تقصيراً من الحكومة في مواجهة جرائم قتل النساء في فرنسا، مع مطالبات بزيادة الإمكانات والموارد المالية للجمعيات المعنية بمساعدة ضحايا هذه الظاهرة.