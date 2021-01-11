محقق يكشف: الطائرة الإندونيسية ربما تحطّمت بسبب تأثير المياه

كشف محققون إندونيسيون أنّ الطائرة الإندونيسية المنكوبة التي كان على متنها 62 شخصاً والتابعة لشركة "سريويجايا إير" للطيران، تحطّمت بفعل تأثير المياه، الامر الذي يجعل من المستبعد تحطّمها في الهواء.



قال المحقق نورشيو أوتومو من اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا، أنّ الطائرة الإندونيسية ربّما تحطّمت عندما اصطدمت بالمياه، وذلك بسبب الحطام الذي تمّ العثور عليه حتى الآن، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأضاف: "إذا نظرنا إلى الحطام فسنجد أنه مبعثر في منطقة ليست واسعة للغاية. من المحتمل أن تكون الطائرة قد تحطّمت عندما اصطدمت بالمياه لأنه إذا انفجرت في الجو، فإنّ الحطام سيتوزع على نطاق أوسع".



وكانت السلطات الإندونيسية حدّدت، الأحد، موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة "سريويجايا إير" التي تحطمت في البحر بعيد وقتٍ قصير من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.



واختفت الطائرة "بوينغ 737 - 500"، التي كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية، السبت، من شاشات الرادار بعد 4 دقائق من إقلاعها.



وهذا أول حادث كبير لطائرة في إندونيسيا منذ تحطم طائرة شركة "ليون إير" من طراز "بوينغ 737 ماكس" في العام 2018، والذي أودى بحياة 189 من الركاب وأفراد الطاقم. وتحطمت تلك الطائرة أيضاً في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "سوكارنو هاتا".