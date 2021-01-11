عربي-دولي

مقتل طفلين وجرح 10 في درعا بانفجار لغم من مخلفات الحرب

Lebanon 24
11-01-2021 | 22:52
A-
A+
Doc-P-783401-637460024585741340.jpg
Doc-P-783401-637460024585741340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل طفلان وجرح 10 آخرون بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة الشيخ مسكين بدرعا جنوب سوريا.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن جروح الأطفال، وأغلبهم من عائلة البشير، تراوحت بين المتوسطة والشديدة، وأن أعمارهم بين الـ 3 إلى 15 عاما، ويتلقون العلاج في مشفيي: إزرع و"درعا الوطني"

وبينما اتفقت وسائل الإعلام الحكومية والمعارضة على واقعة الانفجار والضحايا، إلا أن كلا منها عزت وجود الألغام للطرف الآخر، إذ ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن اللغم "من مخلفات الإرهابيين"، بينما قالت صفحات ووسائل إعلام معارضة إن القوات الحكومية هي التي زرعتها.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يذهب فيها مدنيون ضحايا انفجار ألغام في المدينة، إذ أن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال قتلوا في المدينة ذاتها في يوليو الماضي إثر انفجار لغم أرضي.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-01-11
23:30 | 2021-01-11
23:00 | 2021-01-11
22:30 | 2021-01-11
22:00 | 2021-01-11
21:30 | 2021-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website