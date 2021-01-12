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عربي-دولي
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
12-01-2021
|
08:00
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تساقطت، صباح أمس الاثنين، زخات من الثلج على مركز بللسمر، الواقع على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة أبها في المملكة السعودية، وذلك في حدث نادر وغير مسبوق.
ولا تزال بللسمر وأجزاء واسعة من منطقة عسير، تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي، مما أدى إلى تساقط الثلوج.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من تساقط أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.
وتشمل هذه الحالة مدينة أبها ومحافظات الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.
المصدر:
روسيا اليوم
عربي-دولي
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