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عربي-دولي
احتجاز 22 عاملا إثر انفجار في منجم للذهب شرق الصين
Lebanon 24
12-01-2021
|
09:00
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أعلنت السلطات الصينية اليوم أن 22 عاملا محتجزون تحت الأرض منذ أكثر من 48 ساعة إثر وقوع انفجار في منجم للذهب قيد الإنشاء في شرق البلاد، كما اعلنت "وكالة فرانس برس".
واكدت السلطات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي "ان الانفجار وقع عصر الأحد في منجم للذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ".
وألحق الانفجار أضرارا بالغة بالسلالم المؤدية إلى قاع المنجم كما أدى إلى انقطاع كابلات الاتصالات، ما حرم فرق الإنقاذ من إمكانية التواصل مع العمال المحتجزين.
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