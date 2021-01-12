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عربي-دولي
مصر .. رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية
Lebanon 24
12-01-2021
|
12:30
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أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية والسماح بعبورها الأجواء المصرية، بعد توقّف استمرّ لـ 3 سنوات بسبب الأزمة التي وقعت عام 2017 بين قطر من جهة وكلّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.
وقالت سلطة الطيران المصرية في بيان: "قررت مصر اليوم الثلاثاء رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات" .
وأفاد رئيس سلطة الطيران المدني المصري أشرف نوير، بأنه بعد قرار رفع الحظر يحق لشركتي "مصر للطيران" و"الخطوط القطرية"، وكذلك الشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها.
وذكرت مصادر ملاحية أنه مع ساعات الصباح الأولى تم السماح بعبور الطائرات القطرية الأجواء المصرية، وأضافت أنّ طائرات الخطوط القطرية وصلت لها التعليمات ومنها من عبر الأجواء المصرية أثناء رحلاته، واشارت المصادر إلى أن القرار يشمل هبوط الطائرات أيضا في حالات الطوارئ.
المصدر:
سكاي نيوز
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