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"عشاءٌ سري" بين بومبيو ورئيس "الموساد" في واشنطن!

Lebanon 24
12-01-2021 | 14:00
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ رئيس جهاز "الموساد"، يوسي كوهين، اجتمع مساء أمس الإثنين بوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في العاصمة الأميركية واشنطن بشكلٍ "سرّي".
 
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ynet" العبري، فقد كشف كوهين لبومبيو خلال عشاء سري جمعهما أمس الاثنين في العاصمة الأميركية واشنطن، عن علاقات إيران بتنظيم "القاعدة"، من أجل وضع عراقيل أمام الإدارة الاميركية الجديدة والرئيس المنتخب جو بايدن، لمنع العودة للمفاوضات مع إيران.
ويبدو أن بومبيو سيعرض هذه المعلومات على الأجهزة الأمنية الأميركية، لمنع إدارة بايدن من تجديد المفاوضات مع إيران.

وبحسب الموقع، فقد التقى المسؤولان قبل خطاب من المتوقع أن يلقيه بومبيو اليوم الثلاثاء، سيتم فيه الكشف عن معلومات استخباراتية حول علاقات إيران بـ"القاعدة".

والمعلومات تتعلق بالرجل الثاني في تنظيم "القاعدة"، أبو محمد المصري، الذي اغتيل في طهران في أوائل آب الماضي.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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