22
o
بيروت
25
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
العثور على أحد صندوقي الطائرة الإندونيسية المنكوبة
Lebanon 24
12-01-2021
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير النقل الاندونيسي، بودي كاريا سومادي، اليوم الثلاثاء، العثور على أحد الصندوقين الأسودين لطائرة "بوينغ" التي تحطمت قبالة إندونيسيا في نهاية الأسبوع وكان على متنها 62 شخصاً.
وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فقد قال الوزير للصحافيين إنّه "تم العثور على مسجل بيانات الرحلة (الصندوق الأسود) ما سيساعد المحققين على فهم أسباب الحادث الذي وقع بعد دقائق على إقلاع الطائرة من جاكرتا السبت".
وعرضت محطات تلفزيونية مقاطع لغواصين على متن قارب مطاطي به حاوية بيضاء كبيرة تحتوي على "الصندوق الأسود" متجها إلى ميناء جاكرتا.
والتقطت سفينة تابعة للبحرية في وقت سابق إشارات منبعثة من الصندوقين، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وقال الأدميرال يودو مارجونو إنّ الغواصين استخدموا معدات "بينغ لوكيتور" عالية التقنية لتضييق نطاق بحثهم لمسافة 20 متراً تحت سطح البحر.
وأشار إلى أنه تم نشر 160 غواصاً على الأقل الثلاثاء لتعزيز البحث، كما انضم أكثر من 3600 رجل إنقاذ، و13 مروحية، و54 سفينة كبيرة، و20 قارباً صغيراً إلى هذه العملية، التي أدت إلى العثور على أجزاء من الطائرة، وأشلاء بشرية في الماء على عمق 23 متراً.
وحتى الآن، أرسل الباحثون 74 كيساً تحتوي على رفات بشرية إلى خبراء تحديد الهوية بالشرطة الذين قالوا يوم الاثنين إنهم تعرفوا على ضحيتهم الأولى، مضيف الطيران أوكي بيسما البالغ من العمر 29 عاماً.
ويقدم أفراد عائلات الضحايا عينات لاختبارات الحمض النووي، وتقول الشرطة إن النتائج متوقعة خلال 4 إلى 8 أيام.
وذكر المتحدث باسم الشرطة الوطنية، روسدي هارتونو، أنه تم جمع حوالي 53 عينة لاختبار الحمض النووي، لكن لا تزال هناك حاجة للمزيد، خاصة من الآباء وأبناء الضحايا.
المصدر: أ ف ب
تابع
الأكثر قراءة
"كورونا".. هل نقل وزير الصحة إلى مستشفى الساحل؟!
Lebanon 24
"كورونا".. هل نقل وزير الصحة إلى مستشفى الساحل؟!
21:28 | 2021-01-11
11/01/2021 09:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
Lebanon 24
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
09:00 | 2021-01-12
12/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري يهاجم عون: "تويتر" فخامتك يكذبك
Lebanon 24
أحمد الحريري يهاجم عون: "تويتر" فخامتك يكذبك
20:19 | 2021-01-11
11/01/2021 08:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
09:54 | 2021-01-12
12/01/2021 09:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من الإقفال إلى حظر التجول والاستثناءات.. إليكم مقررات المجلس الأعلى للدفاع كاملة
Lebanon 24
من الإقفال إلى حظر التجول والاستثناءات.. إليكم مقررات المجلس الأعلى للدفاع كاملة
19:20 | 2021-01-11
11/01/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2021-01-12
قبيل كشف شبهة القاعدة.. بومبيو: لا يوجد معتدل في نظام إيران
17:05 | 2021-01-12
أخيرا.. منظمة الصحة العالمية تصل إلى "بؤرة الوباء"
17:00 | 2021-01-12
إيران و"القاعدة".. بومبيو "يكشف الأسرار" باللحظة الأخيرة
16:14 | 2021-01-12
"إسرائيل" تستعد لخلافات مع بايدن حول 3 ملفات رئيسة.. ما هي؟
16:01 | 2021-01-12
وزراء كويتيون رفعوا استقالتهم لرئيس الحكومة... ماذا في التفاصيل؟
15:28 | 2021-01-12
لأول مرة.. ميلانيا ترامب تتحدث عن "ليلة الاقتحام"
فيديو
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
18:00 | 2021-01-12
12/01/2021 18:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
08:00 | 2021-01-12
12/01/2021 18:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صبحي يبكي بحرقة ويصف هادي الجيار بكلمات مؤثرة (فيديو)
Lebanon 24
محمد صبحي يبكي بحرقة ويصف هادي الجيار بكلمات مؤثرة (فيديو)
23:00 | 2021-01-11
12/01/2021 18:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact