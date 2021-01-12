عربي-دولي

قبيل كشف شبهة القاعدة.. بومبيو: لا يوجد معتدل في نظام إيران

Lebanon 24
12-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-783637-637460695720086975.png
Doc-P-783637-637460695720086975.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، انتقادات شديدة لسلوك طهران العدائي تجاه الخارج، قائلا إنه لا وجود لشخص معتدل في النظام الإيراني الذي يسير على النهج نفسه منذ سنة 1979.

وذكر بومبيو، في سلسلة من التغريدات حول طهران، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنظرُ إلى النظام الإيراني بمثابة مجموعة من المتطرفين إيديلوجيا لا يكفون عن ترديد شعار "الموت لأميركا".

ونشر وزير الخارجية الأميركي، صورا لمسؤولين إيرانيين، على رأسهم المرشد علي خامنئي، مضيفا أنهم يوجهون التهديدات للولايات المتحدة وإسرائيل في كل يوم.

وشبه بومبيو السياسة الخارجية التي تحاول البحث عن معتدلين في النظام الإيراني بـ"الفقاعة"، قائلا إن إيجاد هؤلاء المعتدلين في طهران أصعب من العثور على وحيد القرن.

وتأتي هذه الانتقادات فيما يعتزم وزير الخارجية الأميركي، استخدام معلومات استخباراتية يكشف عنها للمرة الأولى لتوضيح الصلات بين إيران وتنظيم القاعدة.

وقال مصدران مطلعان إن مايك بومبيو يعتزم استخدام معلومات مخابرات رفعت عنها السرية مؤخرا لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، يأتي هذا التحرك من جانب وزير الخارجية الأميركي في اللحظات الأخيرة، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وأشار المصدران إلى أنه بينما لم يتبق سوى 8 أيام فقط للرئيس دونالد ترامب في منصبه، فمن المتوقع أن يقدم بومبيو تفاصيل بشأن تقارير تفيد أن إيران قدمت ملاذا آمنا لقادة القاعدة ودعمتهم.

ولم يتضح بعد ما الذي ينوي بومبيو الكشف عنه في خطابه أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن اليوم، غير أن المصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قالا إن بومبيو قد يستشهد بمعلومات رفعت عنها السرية بشأن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في طهران في أغسطس الماضي.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2021-01-12
20:00 | 2021-01-12
19:30 | 2021-01-12
19:00 | 2021-01-12
19:00 | 2021-01-12
17:05 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website