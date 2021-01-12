منظمة الصحة تنقل مساعدات لليبيا بطائرة سورية تخضع لعقوبات أميركية

وتحدث مغردون أن هوف التي تم تعيينها في 2019 كممثلة للمنظمة، كانت قد عملت في سوريا، وكانت ممثلة لمنظمة الصحة العالمية هناك لمدة 14 عاما.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت على أجنحة الشام منذ 2016 عقوبات لدورها في نقل الأسلحة والمقاتلين بين روسيا وسوريا.

وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أجنحة الشام ككيان يحظر التعامل معه خاصة وأنه تابع لسيطرة النظام السوري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها طائرات أجنحة الشام لليبيا، إذ تم رصد عشرات الرحلات الجوية السابقة، حيث نقلت فيها مقاتلين من سوريا إلى المنطقة الشرقية، لدعم قوات خليفة حفتر.

وتعود ملكية شركة أجنحة الشام، إلى مجموعة شموط التجارية، والتي تقول وسائل إعلام إنها واجهة لإحدى استثمارات ابن خال الرئيس بشار الأسد، رامي مخلوف.

وتأسست هذه الشركة في 2008، وبدأت العمل رسميا كمشغل للطيران في 2014، وكانت قد ساهمت في نقل الأسلحة والمعدات للنظام السوري، ولها دور في تهريب وغسل أموال النظام خارج البلاد.

وكانت وزارة النقل السورية، قد أعلنت في 2019 الحجز التحفظي على هذه الشركة جراء عدم تسديد الديون المترتبة لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية.