منظمة الصحة تنقل مساعدات لليبيا بطائرة سورية تخضع لعقوبات أميركية

أثارت منظمة الصحة العالمية الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة لوصول مساعدات إلى ليبيا، عبر طائرة مملوكة لشركة طيران "أجنحة الشام" الموضوعة على قائمة العقوبات الأميركية.
وتضم المساعدات أكثر من 16 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية التي نقلت من مستودعات المنظمة في دبي إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، وفق تغريدة للمنظمة على حسابها في تويتر، والتي أرفقت بصورة لطائرة تابعة لشركة أجنحة الشام.
The World Health Organization (#WHO) continues to provide humanitarian assistance aid to the people of #Libya. More than sixteen tons of medicines, supplies and equipment dispatched from WHO warehouses in #Dubai have just arrived at #Benina International Airport in #Benghazi. pic.twitter.com/iwIustDyUi
— World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) January 11, 2021
The World Health Organization (#WHO) continues to provide humanitarian assistance aid to the people of #Libya. More than sixteen tons of medicines, supplies and equipment dispatched from WHO warehouses in #Dubai have just arrived at #Benina International Airport in #Benghazi. pic.twitter.com/iwIustDyUi
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، قولها إن هذه الإمدادات ستكون مخصصة لدعم منشآت الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتحدث مغردون أن هوف التي تم تعيينها في 2019 كممثلة للمنظمة، كانت قد عملت في سوريا، وكانت ممثلة لمنظمة الصحة العالمية هناك لمدة 14 عاما.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت على أجنحة الشام منذ 2016 عقوبات لدورها في نقل الأسلحة والمقاتلين بين روسيا وسوريا.
وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أجنحة الشام ككيان يحظر التعامل معه خاصة وأنه تابع لسيطرة النظام السوري.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها طائرات أجنحة الشام لليبيا، إذ تم رصد عشرات الرحلات الجوية السابقة، حيث نقلت فيها مقاتلين من سوريا إلى المنطقة الشرقية، لدعم قوات خليفة حفتر.
وتعود ملكية شركة أجنحة الشام، إلى مجموعة شموط التجارية، والتي تقول وسائل إعلام إنها واجهة لإحدى استثمارات ابن خال الرئيس بشار الأسد، رامي مخلوف.
وتأسست هذه الشركة في 2008، وبدأت العمل رسميا كمشغل للطيران في 2014، وكانت قد ساهمت في نقل الأسلحة والمعدات للنظام السوري، ولها دور في تهريب وغسل أموال النظام خارج البلاد.
وكانت وزارة النقل السورية، قد أعلنت في 2019 الحجز التحفظي على هذه الشركة جراء عدم تسديد الديون المترتبة لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية.