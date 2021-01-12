وزير خارجية إيران يتهم بومبيو على تويتر "بترويج الأكاذيب"

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف على توجيه نظيره الأميركي، مايك بومبيو، اتهامات لطهران بالتواطؤ مع قادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي واتهمه "بترويج الأكاذيب".

وكتب ظريف عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "من الإشارة إلى كوبا وإلى خيال (رفع السرية) عن إيران والقاعدة، فإن السيد (الكاذب والمخادع والسارق) ينهي حياته المهنية الكارثية وهو ينشر أكاذيب جديدة مؤججة للحروب".

وتابع الوزير الإيراني: "لكن لا ينخدع أحد. فقد جاء جميع إرهابيي 11 سبتمبر من بلدان الشرق الأوسط المفضلة لدى بومبيو، ولم يأت أحد من إيران".