إصابة عضوتي كونغرس بكورونا خلال اختبائهما أثناء الاقتحام





وقالت النائبة براميلا جايابال، وهي ديمقراطية من واشنطن، في تغريدة عبر "تويتر"، إنها كانت "عالقة داخل غرفة مؤمنة في مبنى الكابيتول، حيث رفض العديد من الجمهوريين ارتداء كمامة، وسخروا على نحو متهور من زملائهم والموظفين الذين عرضوا عليهم واحدة". أعلنت نائبتان ديمقراطيتان بالكونغرس الأميركي، إصابتهما بكورونا، خلال اختبائهما مع نواب آخرين بلا كمامات، أثناء اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترhمب، مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".وقالت النائبة براميلا جايابال، وهي ديمقراطية من واشنطن، في تغريدة عبر "تويتر"، إنها كانت "عالقة داخل غرفة مؤمنة في مبنى الكابيتول، حيث رفض العديد من الجمهوريين ارتداء كمامة، وسخروا على نحو متهور من زملائهم والموظفين الذين عرضوا عليهم واحدة".

وأضافت جايابال، أنها ستعزل نفسها؛ لكنها ستواصل العمل، مضيفة: "لن أرتاح حتى أفعل كل ما في وسعي لإزاحة هذا الرئيس (ترمب) من منصبه"، وألقت عليه باللائمة في أحداث الكابيتول.



وقبل ذلك بساعات، قالت النائبة بوني واتسون كولمان، وهي ديمقراطية من نيوجيرسي، إنها قررت إجراء اختبار فيروس كورونا بعد أحداث الأسبوع الماضي، "التي تضمنت الاختباء مع العديد من الزملاء الذين رفضوا ارتداء كمامة".



وكتبت واتسون في تغريدة على "تويتر"، أنها في المنزل تستريح، مضيفة: "بينما أعاني من أعراض خفيفة تشبه أعراض الزكام، ما زلت في حالة معنوية جيدة وسأواصل العمل نيابة عن الناخبين".

وقال مكتبها في بيان، نقلاً عن النائبة الناجية من السرطان، وتبلغ من العمر 75 عاماً، إنها "تعتقد أنها تعرضت للعدوى خلال العزل الوقائي في مبنى الكابيتول الأميركي نتيجة لأعمال الشغب".