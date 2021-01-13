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عربي-دولي
وُلد بالسعودية.. وزير سوري الأصل في الحكومة الكندية
Lebanon 24
13-01-2021
|
08:00
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عين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الثلاثاء، الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، وزيرا للنقل.
وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل الكندية تعيين الغبرا على رأسها ورحبت به، ونشرت نبذة عن عمله في مضمار السياسة منذ أن كان نائبا في البرلمان عن ميسيساغا.
وعقب تعيينه نشر الغبرا تغريدة قال فيها: "أتقدم بشكري لرئيس الوزراء جاستن ترودو بعد تعييني وزيرا للنقل في كندا".
وأضاف في تغريدة أخرى: "لدينا برنامج طموح أمامنا، سنستمر في تطوير منظومة النقل التي يعرف العالم بأسره أنها منظومة آمنة وفعالة وتحترم البيئة".
وتذكر صفحة الوزير على موسوعة "ويكيبيديا" أنه ولد في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية عام 1969 لوالدين سوريين، كما أنه كان يزور سوريا في الصيف قبل أن ينتقل إليها ليكمل دراسته الجامعية.
المصدر: وكالات
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