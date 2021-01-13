من هو ذي يزن بن هيثم.. ولي عهد عُمان؟

بموجب التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الاثنين، سيصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق وليا للعهد.



وأصدر سلطان عُمان، الاثنين، مرسومين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين، أن السلطان هيثم بن طارق "أصدر نظاما أساسيا جديدا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان".

وحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن "أهم ما ورد في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021، وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته".



كما يتضمن المرسوم "التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".





ذي يزن بن هيثم

وتشير السيرة الذاتية لـذي يزن، إلى أنه أكبر أبناء السلطان هيثم، وهو من مواليد 21 آب 1990، وعُيّن بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي تشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ آب الماضي. وبيّنت مواد من النظام الأساسي للدولة، أن "نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان، وذلك وفقا لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفّى إخوة".ذي يزن بن هيثموتشير السيرة الذاتية لـذي يزن، إلى أنه أكبر أبناء السلطان هيثم، وهو من مواليد 21 آب 1990، وعُيّن بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي تشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ آب الماضي.

وعمل ذي يزن سكرتيرا ثانيا في السفارة العُمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العُماني في تشرين الأول 2019، وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.



ويحمل ذي يزن درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما أنه أصغر وزير في حكومة سلطنة عُمان الجديدة.

جيدر بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق كان قد تولى السلطة في البلاد قبل عام، بعد وفاة السلطان قابوس الذي لم يكن لديه ولي للعهد.