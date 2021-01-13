عربي-دولي

ماذا تفعل الكويت مع مواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل؟

Lebanon 24
13-01-2021 | 11:00
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اتخذت السلطات الكويتية قرارا تجاه مواطني كل من الإمارات والبحرين، الذين في جوازات سفرهم أختام دخول أو خروج من إسرائيل.

 

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر في الإدارة العامة للمنافذ في البلاد، إن "السلطات سمحت لمواطني كل من الإمارات والبحرين، الذين في جوازات سفرهم أختام دخول أو خروج من إسرائيل، بالدخول إلى أراضي الكويت"، مضيفا أن "هناك اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص تضمن تنقل مواطنيها فيما بينها ولا علاقة للكويت بأي اتفاقيات ثنائية تبرمها أي دولة خليجية حتى مع إسرائيل، باعتبار أن هذا شأن خاص بها".

 

وأوضح: "بموجب الاتفاق الخليجي، فإنه يحق لأي مواطن خليجي أن يدخل إلى الكويت بجواز سفر موطنه، حتى لو كان عليه ختم دخول وخروج إسرائيل"، لافتا إلى أن هناك العديد من الأمريكيين والأوروبيين الذين يدخلون البلاد بجوازات سفر سبق لهم الدخول بهذه الجوازات إلى إسرائيل.

 

وأردف المصدر أنه "لا علاقة للكويت بأي علاقات ثنائية تبرمها دول خليجية"، مؤكدا أن "أي مواطن إماراتي أو بحريني دخل إسرائيل، وهو أحد مواطني إحدى الدولتين الخليجيتين اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، يحق له دخول الكويت".

 

وسبق أن أبرمت الإمارات والبحرين، يوم 15 أيلول الماضي، في واشنطن، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أدت إلى السماح لمواطني البلدين السفر إليها كما أتاحت للإسرائيليين زيارتهما.

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