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نقل الرئيس الأرمني المصاب بـ"كورونا" إلى المستشفى!

Lebanon 24
13-01-2021 | 12:30
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أعلن مكتب رئيس جمهورية أرمينيا، أرمين سركيسيان، الذي تمّ تشخيص إصابته بفيروس "كورونا" أوائل كانون الثاني الحالي، أنّه نقل إلى مستشفى إثر تدهور حالته الصحية.

وذكر مكتب الرئيس الأرمني، اليوم الأربعاء، أنّ سركيسيان (67 عاماً) المتواجد في بريطانيا، والذي كان يتلقى حتى الآن الرعاية الصحية في المنزل، نقل إلى مستشفى، لافتاً إلى أنّ "حالة إصابته لا تزال صعبة، وظهرت عليه أعراض شائعة منها ارتفاع حاد في درجات الحرارة والتهاب رئوي مزدوج".

وسبق أن أكدت الرئاسة الأرمنية في الخامس من كانون الثاني أن الفحوص الطبية كشفت إصابة سركيسيان الذي احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة في لندن ثم خضع هناك لعملية جراحية على قدمه، بالفيروس التاجي.

وفي وقت لاحق من كانون الثاني، جاءت نتائج فحص "كورونا" الذي خضعت له زوجة الرئيس، نونه سركيسيان، إيجابية أيضاً.
المصدر: روسيا اليوم
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