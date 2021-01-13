السجن لـ11 أردنيا خططوا لتنفيذ "عمليات إرهابية"

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أحكاما تراوحت بين السجن خمسة أعوام و15 عاما بحق 11 أردنيا متهمين بالارتباط بتنظيم داعش، دينوا بالتخطيط للقيام بـ"عمليات إرهابية" داخل المملكة، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

وحكمت المحكمة في جلستها التي عقدتها، صباح الأربعاء، على المتهم الرئيسي بالسجن 15 عاما، وعلى أربعة متهمين بالسجن 12 عاما، وثلاثة متهمين بالسجن خمسة أعوام، وثلاثة متهمين آخرين فارين من وجه العدالة بالسجن تسعة أعوام.

ووجهت المحكمة إليهم تهما منها "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية".

وبحسب لائحة الإتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن المتهمين جميعا من "حملة الفكر التكفيري ومن المؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي"، وتمكن ثلاثة منهم عام 2019 من التوجه إلى أفغانستان للانضمام لتنظيم داعش لقتال القوات الأميركية وحركة طالبان.

أما الثمانية الآخرون الذين كانوا على تواصل معهم وبسبب عدم تمكنهم من التوجه لأفغانستان فقد خططوا لـ"تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية نصرة للتنظيم الإرهابي".

وبحسب اللائحة، فقد حدد المتهمون أهدافا عسكرية وأمنية وكنيستين في محافظتي الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) والمفرق (70 كلم شمال عمان).

ولكن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف مخططاتهم واعتقالهم في 2019.

والأردن أحد اعضاء التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ونفذ ضربات استهدفت تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وتعرض الأردن لهجمات عدة كان آخرها في محافظة الكرك (118 كلم جنوب عمان) في 19 كانون الاول 2016 أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة من رجال الأمن وتبناه تنظيم داعش.