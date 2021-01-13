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بومبيو: سأتنحى عن منصبي بعد أسبوع

Lebanon 24
13-01-2021 | 19:30
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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إنه سيتنحى عن منصبه بعد أسبوع، وسيتم أرشفة حسابه الرسمي.

وكتب بومبيو على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "بعد أسبوع من اليوم، سأتنحى عن منصبي كوزير للخارجية وسيتم أرشفة هذا الحساب. تأكد من متابعتي على حساب @mikepompeo افعلوا ذلك الآن".
 
وتولى بومبيو وزارة الخارجية الأميركية في 13 آذار 2018 خلفا للوزير ريكس تيلرسون الذي أعلن الرئيس دونالد ترامب إقالته.

وسبق أن شغل بومبيو منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي إيه)، وكان عضواً بمجلس النواب الأمريكي عن ولاية كانساس من العام 2011 وحتى 2017.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميا في 20 كانون الثاني الجاري.
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