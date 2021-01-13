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عربي-دولي
من بينها لبنان...السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة
Lebanon 24
13-01-2021
|
20:30
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حذرت السعودية، يوم الأربعاء، مواطنيها من السفر إلى 12 دولة من دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، إلى جانب أي دول أخرى لم يتم فيها احتواء تفشي كوفيد -19.
وقالت وزارة الداخلية السعودية إنها "تحذر المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على جائحة كورونا فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها".
يأتي ذلك، إلحاقا لبيان الصادر الصادر في الثامن من كانون الثاني 2021 بشأن السفر إلى خارج البلاد والقدوم إليها ابتداء من شهر آذار المقبل، و"حرصاً من الدولة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح بالسفر المشار إليه، وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي الجائحة وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
ودعت الوزارة في بيانها "المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك، مهيبة بالراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم".
المصدر: سكاي نيوز
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