قبل مراسم تنصيب بايدن.. واشنطن تستعين بالألواح الخشبية

بالتزامن مع التعزيزات الأمنية التي تتخذها السلطات المحلية والفيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، استعدادا لتنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، يوم 20 من الشهر الجاري، بدأ أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في واشنطن، بتثبيت ألواح خشبية على واجهات منشآتهم، من جديد، وسط مخاوف من أعمال شغب.وبعد أسبوع من اقتحام المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأميركي، وقيامهم بأعمال تخريب وشغب داخل أيقونة الديمقراطية الأميركية، يتخوف سكان العاصمة من تجدد احتجاجات مؤيدي ترامب.أنتوني يمتلك محل بقالة صغير في حي مجاور للكونغرس، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه يفضل "خسارة تكاليف الألواح الخشبية على خسارة الواجهات الزجاجية وما قد يتبعها من أعمال تخريب ونهب داخل المتجر".وأثارت تحذيرات أطلقها مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، الاثنين، بعد تلقيه معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى العاصمة واشنطن في 16 كانون الثاني، مخاوف أصحاب المتاجر، من أعمال شغب.