خبراء منظمة الصحة وصلوا إلى ووهان لتحري منشأ كوفيد19

وصل إلى مدينة ووهان الصينية اليوم، فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كوفيد-19، الذي ظهر للمرة الأولى في العالم في هذه المدينة في نهاية 2019، بحسب مشاهد بثتها شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الحكومية، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".وكان وصول الخبراء إلى الصين مقررا أساسا الأسبوع الماضي، لكن الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة لعدم حصول الفريق على التراخيص اللازمة. وسيخضع الخبراء لحجر صحي في ووهان لمدة أسبوعين قبل أن يتمكنوا من مباشرة عملهم.