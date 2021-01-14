عربي-دولي

الأسد يزيد مكافآت المتفوقين بحسب الدولار الرسمي.. قرارات هامة جديدة (صورة)

Lebanon 24
14-01-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-784143-637462046994486831.jpg
Doc-P-784143-637462046994486831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، عددا من المراسيم الخاصة بالجامعات السورية، بينها مرسوم بزيادة قيمة المكافآت التي تمنح للطلاب المتفوقين.

وقضى المرسوم رقم 1 لعام 2021 بتعديل قيمة المكافآت التي تمنحها الجامعات الحكومية للمتفوقين لتصبح مكافأة الخريج الأول المتفوق 250 ألف ليرة، (نحو 200 دولار بالسعر الرسمي، وأقل من 90 دولارا بالسعر الحقيقي في السوق الموازي).

وكانت قيمة المكافأة التي تمنح للخريج الأول تعادل 50 ألف ليرة، وتمنح مع شهادة تسمى "جائزة الباسل للتفوق الجامعي"

كذلك ارتفعت بموجب المرسوم، قيم المكافآت الممنوحة للمتفوقين في السنوات الانتقالية لتصبح 100 ألف ليرة، للمتفوق الأول، و90 ألفا للثاني، و75 ألفا للثالث (وذلك ارتفاعا من 20 ألف ليرة، و17.5 ألف ليرة، و15 ألف ليرة، على التوالي).

علما أن السعر الرسمي للدولار محدد بـ 1256 ليرة، بينما سعره في السوق الموازي (السوداء) تجاوز 2900 ليرة.
 
 
 
 
ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من المراسيم الأخرى التي أصدرها الأسد والخاصة بقطاع التعليم الجامعي، ونصت على:

ـ تعيين معن صالح السلامة، نائبا لرئيس جامعة البعث للشؤون العلمية، لمدة سنتين.

ـ تمديد تعيين ناصر مصطفى سعد الدين، نائبا لرئيس جامعة البعث لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، لمدة سنتين.

ـ تمديد تعيين كنجو عبود كنجو، نائبا لرئيس جامعة حماة للشؤون العلمية، لمدة سنتين.

ـ تمديد تعيين معد يوسف النجار، نائبا لرئيس جامعة حماة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية، لمدة سنتين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2021-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2021-01-14
09:34 | 2021-01-14
09:30 | 2021-01-14
09:00 | 2021-01-14
08:30 | 2021-01-14
07:30 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website