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عربي-دولي
الأسد يزيد مكافآت المتفوقين بحسب الدولار الرسمي.. قرارات هامة جديدة (صورة)
Lebanon 24
14-01-2021
|
08:00
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أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، عددا من المراسيم الخاصة بالجامعات السورية، بينها مرسوم بزيادة قيمة المكافآت التي تمنح للطلاب المتفوقين.
وقضى المرسوم رقم 1 لعام 2021 بتعديل قيمة المكافآت التي تمنحها الجامعات الحكومية للمتفوقين لتصبح مكافأة الخريج الأول المتفوق 250 ألف ليرة، (نحو 200 دولار بالسعر الرسمي، وأقل من 90 دولارا بالسعر الحقيقي في السوق الموازي).
وكانت قيمة المكافأة التي تمنح للخريج الأول تعادل 50 ألف ليرة، وتمنح مع شهادة تسمى "جائزة الباسل للتفوق الجامعي"
كذلك ارتفعت بموجب المرسوم، قيم المكافآت الممنوحة للمتفوقين في السنوات الانتقالية لتصبح 100 ألف ليرة، للمتفوق الأول، و90 ألفا للثاني، و75 ألفا للثالث (وذلك ارتفاعا من 20 ألف ليرة، و17.5 ألف ليرة، و15 ألف ليرة، على التوالي).
علما أن السعر الرسمي للدولار محدد بـ 1256 ليرة، بينما سعره في السوق الموازي (السوداء) تجاوز 2900 ليرة.
ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من المراسيم الأخرى التي أصدرها الأسد والخاصة بقطاع التعليم الجامعي، ونصت على:
ـ تعيين معن صالح السلامة، نائبا لرئيس جامعة البعث للشؤون العلمية، لمدة سنتين.
ـ تمديد تعيين ناصر مصطفى سعد الدين، نائبا لرئيس جامعة البعث لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، لمدة سنتين.
ـ تمديد تعيين كنجو عبود كنجو، نائبا لرئيس جامعة حماة للشؤون العلمية، لمدة سنتين.
ـ تمديد تعيين معد يوسف النجار، نائبا لرئيس جامعة حماة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية، لمدة سنتين.
المصدر:
روسيا اليوم
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