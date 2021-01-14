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اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي على سوريا (فيديو)

Lebanon 24
14-01-2021 | 08:30
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أظهر مقطع فيديو صوّر الليلة الماضية، اللحظات الأولى للقصف الذي طال منطقة "البوكمال" السورية من قبل طيران إسرائيلي. لمشاهدة الفيديو إضغط هنا. 

وأمس، أكد مسؤول استخباراتي أميركي رفيع المستوى لوكالة "أسوشيتد برس" بأن الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية على شرق سوريا نفذت بناء على بيانات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن المسؤول المطلع على تفاصيل الهجوم، كشفه أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بحث القصف الذي طال أمس محافظة دير الزور مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، خلال لقاء بينهما في مطعم "كافيه ميلانو" بواشنطن الاثنين الماضي.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القصف استهدف سلسلة مستودعات استخدمت لتخزين أسلحة إيرانية ومكونات مخصصة لدعم برنامج طهران النووي".

وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات المسؤول تمثل حالة نادرة للتعاون العلني بين إسرائيل والولايات المتحدة في اختيار أهداف لعملياتهما في سوريا.
 
المصدر: روسيا اليوم
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