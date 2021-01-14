"سنابتشات" أغلقت حساب ترامب نهائيا

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "سنابتشات"، أنها أغلقت بصورة نهائية حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بعدما علقته الأسبوع الماضي لأجل غير مسمى إثر اقتحام حشد من أنصاره الكونغرس.وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" قالت الشبكة المتمحورة حول تشارك الصور: "لقد أعلنا الأسبوع الماضي تعليق حساب الرئيس ترامب على سنابتشات لأجل غير مسمى".أضافت: "حرصا على السلامة العامة، وفي ضوء محاولاته الرامية لنشر معلومات مضللة وخطاب كراهية والتحريض على العنف، وهي انتهاكات واضحة لقواعدنا، قررنا إغلاق حسابه نهائيا".