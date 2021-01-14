15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تزامناً مع المنخفض اليوناني بلبنان.. "نوة الفيضة الكبيرة" تضرب سوريا وإغلاق موانئ
Lebanon 24
14-01-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالتزامن مع استعداد لبنان لقدوم المنخفض الجوي اليوناني، أعلنت وزارة النقل السورية إغلاق موانئ الصيد والنزهة على طول الساحل السوري "بسبب سوء الأحوال الجوية" بدءا من مساء أمس الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وذكرت المديرية العامة للموانئ إغلاق الموانئ باستثناء ميناء البسيط وإيقاف أعمال الصيد البحري ونقل الركاب بالزوارق بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبدأت مساء أمس العاصفة التي تعرف شعبيا لدى البحارة باسم "نوة الفيضة الكبيرة" على الشواطئ السورية، وثمة بحارة وصيادون كانوا توقعوا قبل أسبوع أن تبدأ العاصفة اليوم، وذلك اعتمادا على خبرة متوارثة عبر الأجيال، كما نقلت "روسيا اليوم" عن أحدهم,
بينما شهدت مناطق الساحل أمطارا، بعد احتباس طويل.
ويأتي ذلك وسط حالة غير مألوفة من تأخر الأمطار، وصحو طويل الأمد، وارتفاع في درجات الحرارة حتى اقترب الطقس من أن يكون صيفيا، ووسط مخاوف من تأثير ذلك على الإنتاج الزراعي.
وقد كتب وزير الزراعة السوري حسان قطنا عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك قبل ساعتين من الآن يبشر ببدء "خيرات السماء".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
08:20 | 2021-01-14
14/01/2021 08:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:07 | 2021-01-14
14/01/2021 09:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "الهيبة" يفاجئ الجمهور بخطوبته.. ما علاقة هشام حداد؟ (صورة)
Lebanon 24
نجم "الهيبة" يفاجئ الجمهور بخطوبته.. ما علاقة هشام حداد؟ (صورة)
15:00 | 2021-01-13
13/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال ضرورة الانتقال خلال فترة الإقفال... إليك الإجراءات المطلوبة
Lebanon 24
في حال ضرورة الانتقال خلال فترة الإقفال... إليك الإجراءات المطلوبة
20:22 | 2021-01-13
13/01/2021 08:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية بدء الطوارئ الصحية... بيان تحذيري من قوى الأمن
Lebanon 24
عشية بدء الطوارئ الصحية... بيان تحذيري من قوى الأمن
20:56 | 2021-01-13
13/01/2021 08:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2021-01-14
خطوة كبيرة سياسياً واقتصادياً.. ما وراء تعيين ذي يزن الثلاثيني ولياً للعهد في عُمان
12:30 | 2021-01-14
إلغاء مراسم جنازة الوزير المصري الأسبق صفوت الشريف
12:00 | 2021-01-14
قطر تفرج عن جميع البحارة البحرينيين المحتجزين لديها من بينهم سامي الحداد
11:30 | 2021-01-14
كيم جونغ أون يختتم مؤتمرا نادرا للحزب الحاكم
11:00 | 2021-01-14
تركيا تؤكد: التراجع عن صفقة إس-400 أمر صعب للغاية
10:30 | 2021-01-14
استقالة وزيرتين من الحكومة الإيطالية بسبب خطة التعافي
فيديو
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
Lebanon 24
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
23:00 | 2021-01-13
14/01/2021 13:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
15:00 | 2021-01-13
14/01/2021 13:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
21:00 | 2021-01-12
14/01/2021 13:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact