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تزامناً مع المنخفض اليوناني بلبنان.. "نوة الفيضة الكبيرة" تضرب سوريا وإغلاق موانئ

Lebanon 24
14-01-2021 | 10:00
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بالتزامن مع استعداد لبنان لقدوم المنخفض الجوي اليوناني، أعلنت وزارة النقل السورية إغلاق موانئ الصيد والنزهة على طول الساحل السوري "بسبب سوء الأحوال الجوية" بدءا من مساء أمس الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وذكرت المديرية العامة للموانئ إغلاق الموانئ باستثناء ميناء البسيط وإيقاف أعمال الصيد البحري ونقل الركاب بالزوارق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبدأت مساء أمس العاصفة التي تعرف شعبيا لدى البحارة باسم "نوة الفيضة الكبيرة" على الشواطئ السورية، وثمة بحارة وصيادون كانوا توقعوا قبل أسبوع أن تبدأ العاصفة اليوم، وذلك اعتمادا على خبرة متوارثة عبر الأجيال، كما نقلت "روسيا اليوم" عن أحدهم, 
بينما شهدت مناطق الساحل أمطارا، بعد احتباس طويل.

ويأتي ذلك وسط حالة غير مألوفة من تأخر الأمطار، وصحو طويل الأمد، وارتفاع في درجات الحرارة حتى اقترب الطقس من أن يكون صيفيا، ووسط مخاوف من تأثير ذلك على الإنتاج الزراعي.

وقد كتب وزير الزراعة السوري حسان قطنا عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك قبل ساعتين من الآن يبشر ببدء "خيرات السماء".
المصدر: روسيا اليوم
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