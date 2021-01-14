خطة تتضمن 3 خيارات.. الجيش الإسرائيلي يتحضّر للتعامل مع "التهديد الإيراني"

وحسب تقرير لصحيفة ""يسرائيل هيوم"، فإن الخيارات الثلاثة سيتم وضعها خلال فترة قريبة لتطرح بعد ذلك على الجهات السياسية.وذكر التقرير أنه "رغم رغبة طهران في العودة الى الاتفاق النووي، فإنها قامت في الفترة الأخيرة بعدة خطوات تقربها من الحصول على قنبلة نووية، والرأي السائد في إسرائيل حاليا هو أن طهران تحتاج لعام حتى إتمام منشأة نووية".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في مقالة موسعة حول مشروع إيران النووي ستنشره "إسرائيل هيوم" غدا إن "إيران تتقدم في السنوات الأخيرة في مجال الأبحاث والتطوير، وجمع المواد المخصبة وأيضا بالقدرات الهجومية، ويديرها نظام يرغب حقيقة بالحصول على السلاح النووي".