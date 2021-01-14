عربي-دولي

بن فرحان التقى لافروف في موسكو.. وتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق

Lebanon 24
14-01-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-784263-637462294079220432.jpg
Doc-P-784263-637462294079220432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدّد وزيرا خارجية روسيا سرغي لافروف والمملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية التعاون والتنسيق بين موسكو والرياض في ما خصّ استقرار أسواق النفط ومكافحة تفشي وباء "كورونا" المستجدّ.
 
وأكّد بن فرحان، في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في العاصمة الروسية موسكو أنّ "التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسواق النفط"، لافتاً إلى "أنّنا نتعاون مع روسيا ضمن منظومة أوبك+".
  
واتهم إيران بنشر الخراب في المنطقة، وقال إنّ "النظام الإيراني يجب أن يغير فلسفته بشأن دوره في المنطقة"، موضحاً أن "المواطن الإيراني يجب أن يكون في الأولوية، وعندما يحدث ذلك، ستتغير الأمور في المنطقة".

وأوضح الوزير السعودي أنّ "المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى "أنشطة إيرانية مزعزمة للأمن" في المنطقة.

وأشار إلى "نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن"، ملمحاً إلى "دور إيراني في تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة".

واتهم الأمير فيصل بن فرحان "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن".
ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي عن تعاون وتنسيق مستمر مع الجانب السعودي في ما يخص مكافحة وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال لافروف في مستهل المؤتمر الصحافي إنّ موسكو والرياض على تعاون وتنسيق دائم بشأن مكافحة وباء فيروس "كورونا" المستجد.
 
وذكر لافروف أن "روسيا ترحب بقمة العلا في السعودية وما خرجت به من اتفاقيات"، مشدّداً على أن "موسكو مهتمة بالاستقرار في منطقة الخليج العربي".

وأضاف: "ندعم الموقف السعودي في رفض التدخلات الخارجية بقضايا المنطقة".

وأكد لافروف أن موسكو تدعم "عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة كافة الأطراف"، مضيفاً أنه "بحث مع وزير خارجية السعودية الأزمة في سوريا".

وأشار إلى أن بلاده "تتعاون مع السعودية في مكافحة جائحة كورونا، وكذلك بشأن استقرار سوق النفط".
 
 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2021-01-14
17:00 | 2021-01-14
16:30 | 2021-01-14
15:50 | 2021-01-14
15:00 | 2021-01-14
13:30 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website