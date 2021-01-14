بن فرحان التقى لافروف في موسكو.. وتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق

شدّد وزيرا خارجية روسيا سرغي لافروف والمملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية التعاون والتنسيق بين موسكو والرياض في ما خصّ استقرار أسواق النفط ومكافحة تفشي وباء "كورونا" المستجدّ.

وأكّد بن فرحان، في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في العاصمة الروسية موسكو أنّ "التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسواق النفط"، لافتاً إلى "أنّنا نتعاون مع روسيا ضمن منظومة أوبك+".





وأوضح الوزير السعودي أنّ "المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى "أنشطة إيرانية مزعزمة للأمن" في المنطقة.



وأشار إلى "نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن"، ملمحاً إلى "دور إيراني في تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة".



واتهم الأمير فيصل بن فرحان "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن". واتهم إيران بنشر الخراب في المنطقة، وقال إنّ "النظام الإيراني يجب أن يغير فلسفته بشأن دوره في المنطقة"، موضحاً أن "المواطن الإيراني يجب أن يكون في الأولوية، وعندما يحدث ذلك، ستتغير الأمور في المنطقة".وأوضح الوزير السعودي أنّ "المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى "أنشطة إيرانية مزعزمة للأمن" في المنطقة.وأشار إلى "نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن"، ملمحاً إلى "دور إيراني في تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة".واتهم الأمير فيصل بن فرحان "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن".

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي عن تعاون وتنسيق مستمر مع الجانب السعودي في ما يخص مكافحة وباء فيروس "كورونا" المستجد.



وقال لافروف في مستهل المؤتمر الصحافي إنّ موسكو والرياض على تعاون وتنسيق دائم بشأن مكافحة وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر لافروف أن "روسيا ترحب بقمة العلا في السعودية وما خرجت به من اتفاقيات"، مشدّداً على أن "موسكو مهتمة بالاستقرار في منطقة الخليج العربي".



وأضاف: "ندعم الموقف السعودي في رفض التدخلات الخارجية بقضايا المنطقة".



وأكد لافروف أن موسكو تدعم "عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة كافة الأطراف"، مضيفاً أنه "بحث مع وزير خارجية السعودية الأزمة في سوريا".



وأشار إلى أن بلاده "تتعاون مع السعودية في مكافحة جائحة كورونا، وكذلك بشأن استقرار سوق النفط".