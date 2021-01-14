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تصريح صادم لرئيس موديرنا عن كورونا!

Lebanon 24
14-01-2021 | 15:50
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، ستيفان بانسل، أن فيروس كورونا المستجد، سيظل موجودا إلى الأبد.

وصرح بانسل، الذي طوّرت شركته لقاحا مضادا لكوفيد-19، خلال مؤتمر "جي بي مورغان" للرعاية الصحية: "سنعيش مع هذا الفيروس إلى الأبد"، حسبما نقلت "سي إن بي سي".

ورغم التصريح المتشائم، فقد أشار بانسل إلى أنه يعتقد أن لقاح كورونا الذي طوّرته شركته سيكون فعالا ضد الإصابة بأي من متغيرات الفيروس الجديدة المنتشرة في بريطانيا المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل. 

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد أعلنت في السادس من كانون الثاني، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "موديرنا" الأميركية المضاد لكورونا المستجد.

وقالت الهيئة الأوروبية في بيان إن “وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحيلولة دون إصابة الاشخاص ابتداء من سن 18 عاما بفيروس كورونا”.

كذلك أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في كانون الاول الماضي، موافقتها على منح ترخيص طارئ لاستخدام لقاح “موديرنا”.

ويشابه لقاح “موديرنا” للقاح “فايزر- بيونتيك”، الذي تم ترخيصه وشحنه لتطعيم أول دفعة من الأميركيين.

وأهم الاختلافات بين اللقاحين، أن الذي تنتجه “موديرنا” يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة للمرافق الصغيرة والمناطق النائية.

ويحتاج تخزين لقاح “موديرنا” إلى حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، وذلك لمدة 30 يوما، في حين يحتاج لقاح “فايزر” إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، لتخزينه للمدة نفسها.

وتجاوزت فعالية لقاح “موديرنا” ضد كوفيد-19، 94 في المئة، وتحصل بعد أسبوعين على الأقل من الجرعة الثانية، وفقا لوثيقة صادرة عن لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

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