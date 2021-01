رسالة من زينب قاسم سليماني إلى ترامب: "أصبحت مهزوما ومعزولا"

وجهت زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، رسالة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقالت زينب سليماني، في حسابها عبر "تويتر": "سيد ترامب، لقد قتلت والدي الجنرال الذي قاد الحرب المنتصرة ضد داعش والقاعدة، على أمل أن ينظر إليك على أنك بطل من نوع ما لكنك بدلا من ذلك مهزوم ومعزول ومكسور لا ينظر إليك كبطل، بل كشخص يعيش في خوف من الأعداء".

Mr. Trump, you murdered my father, the General who led the victorious war against ISIS/Al-Qaeda, with the perverse hope that you will be seen as some sort of hero



— Zeinab soleimany | زینب سلیمانی (@znb_soleimany) January 20, 2021

But instead you are defeated, isolated & broken - viewed not as a hero, but one who lives in fear of foesThe irony pic.twitter.com/gBN5kqsOsY

وكان القضاء الإيراني، قدم طلبا إلى الإنتربول لإصدار إنذار أحمر واعتقال ترامب وبقية المتورطين في عملية اغتيال القائد السابق قاسم سليماني"، مؤكدا أنه "تم تحديد هوية 48 شخصا متورطا في اغتيال قاسم سليماني، بمن فيهم الرئيس الأمريكي وقادة ومسؤولون في البنتاغون وقوات في المنطقة، وتم تسليم الأسماء إلى الإنتربول".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 كانون الثاني 2020، في غارة أميركية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.