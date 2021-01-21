"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها الجوية إلى قطر اعتباراً من 26 شباط

أعلنت شركة "فلاي دبي"، الخميس، استئناف رحلاتها الجوية إلى الدوحة في قطر، اعتباراً من 26 يناير/كانون الثاني الجاري.





وستبدأ الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يومياً من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).وفي السياق، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي للشركة: "بإعلان اليوم، نرى شبكة فلاي دبي تنمو إلى 64 وجهة، ستبدأ الرحلات إلى الدوحة اعتباراً من 26 يناير/كانون الثاني ولتلبية الطلب المتوقع، يسعدنا إطلاق رحلتين يومياً ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في نمو رحلاتنا".