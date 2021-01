سر عارضة الأزياء التي يتابعها بايدن عبر تويتر ضمن 13 شخصا فقط!

عبّرت عارضة أزياء أميركية شهيرة عن بالغ سعادتها من تلبية الرئيس الأميركي جو بايدن، طلبها بمتابعتها على موقع التغريدات "تويتر".

فقد فوجئت كريسي تيغن (35 عاما) في يوم تنصيب بايدن، الأربعاء الماضي، أنه انضم إلى قائمة متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، ورجحت تقارير أن ذلك حدث كاستجابة من الرئيس الأميركي لطلب منها.

وكانت كريسي تيغن قد طلبت من جو بايدن متابعة حسابها على "تويتر" في يوم تنصيبه، بعدما أبلغته أن الرئيس السابق دونالد ترامب، حظرها من جانب حسابه لمدة 4 سنوات.

hello @joebiden I have been blocked by the president for four years can I get a follow plz

— chrissy teigen (@chrissyteigen) January 20, 2021

وأصبحت كريسي تيغن من بين 13 شخصا فقط يتابعهم الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر "تويتر" ، إلى جانب حسابات البيت الأبيض وزوجته جيل بايدن، وفريق البيت الأبيض الخاص بالاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد، ومديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدنغفيلد، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وكبير موظفي البيت الأبيض رونالد كلاين.

OH MY GOD !!!!!!!!!! https://t.co/BmBfkPZgEj — chrissy teigen (@chrissyteigen) January 21, 2021

وعندما اكتشفت كريسي تيغن أن الرئيس الأميركي أصبح يتابعها على "تويتر"، غردت بدهشة: "يا إلهي"، وتابعت في تغريدة أخرى: "أعتقد أنه يجب أن أمتنع عن التغريد".

وكانت كريسي تيغن قد حضرت مشاركة زوجها المغني الأميركي جون ليجند، في حفل تنصيب جو بايدن، إذ غنى أغنيته "Feeling Good".

وكريسي تيغن هي عارضة أزياء أميركية ظهرت لأول مرة في العدد السنوي لملابس البحر من مجلة "سبورتس إلسترايتد" الرياضية في عام 2010، كما أنها نالت شهرة من برنامج "ليب سينك باتل" بجانب المغني إل إل كول جي.

View this post on Instagram

A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen)





وفي عام 2017 أدرجت تيغن في قائمة مجلة "ماكسيم" السنوية لأجمل 100 امرأة في العالم.