الصين ومكافحة كورونا.. الطبيب السوري طارق يروي (فيديو)

اعتبرت الصين التعاون مع سوريا في مجال مكافحة وباء كورونا، عبر تجربة أحد الأطباء العسكريين السوريين، نموذجيا، ومعبرا عن توجهاتها في التعاطي مع دول العالم للسيطرة على الوباء.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في تغريدة بموقع "تويتر" إن "العقيد وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع، قد شارك قصة الطبيب العسكري السوري طارق خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقدته وزارة الدفاع يوم 28 كانون الثاني الجاري". وكان العقيد تشيان قد قال، خلال الندوة، إن الطبيب السوري "طارق نموذج مصغر لتعاون الجيش الصيني مع دول العالم في محاربة الوباء. سنواصل تحمل المسؤوليات والالتزامات الدولية بإجراءات عملية، وسنساهم بنشاط في خدمة بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية".

Senior Colonel Wu Qian, the Spokesperson for the Ministry of National Defense, shared a story about Major Tareq Muhammad, a Syrian military doctor, at his press conference today. pic.twitter.com/RUxj81t8Fw — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) January 28, 2021

وتحدث الدكتور طارق بدوره في تغريدة على "تويتر" عن تجربته في الجامعة العسكرية بالصين، التابعة للقوات البرية لهذا البلد، حيث كان قد جاء لدراسة الطب السريري في 2018 ليعود عند إكمال دراسته في 2020 إلى دمشق حيث شغل منصب نائب مدير قسم التطعيم وأمراض الروماتيزم في المستشفى العسكري بالعاصمة السورية. وبعد ظهور الوباء أفاد طارق النظام الصحي السوري كثيرا بخبرته الصينية باطلاعه على أساليب العلاج في الصين ونقلها إلى اللغة العربية في بلده وإعطاء التوجيهات للهياكل الصحية في هذا المجال.