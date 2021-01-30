ما حصل ليس عادياً.. دوي صافرات الإنذار في طهران يكشف عن فرضيات "هجومية"

وبحسب التقارير، سُمع صوت صفارات الإنذار لبضع دقائق في مناطق شهر آر، وستار خان ومرزداران غرب طهران، ونشر بعض سكان هذه المناطق مقاطع فيديو لدوي الإنذار.

وبعد ساعة من الحادث، قدّم مسؤولون في طهران عبر تصريحات متناقضة، أسباباً مختلفة لصدور دويّ صفارات الإنذار. وقال حميد رضا غودرزي، المساعد الأمني لمحافظ طهران إن "نظام الصوت في أحد المجمعات في حي آزمايش تعطل، مما أدى إلى سماع صفارات الإنذار في غرب طهران". وأضاف: "لا توجد مشكلة أمنية في طهران حالياً، ولا داعي للقلق".

من جهته، قال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة طهران إنه "بسبب تسرب المياه بعد هطول أمطار غزيرة إلى مجمعٍ، نشطت صفارات الإنذار هناك. لا يوجد شيء خاص".

ولم يذكر أي من المسؤولين في طهران اسم المركز الذي انطلقت منه صفارات الإنذار، علماً أنّ منطقة غرب طهران تضمّ عدداً من القواعد الجوية والثكنات العسكرية، بالإضافة إلى أحد مجمعات صنع صواريخ الحرس الثوري الإيراني.

إلى ذلك، أشارت بعض التقارير إلى حدوث تعطل في رحلة الخطوط الجوية التركية من إسطنبول إلى طهران، مما أدى إلى تغيير اتجاهها إلى باكو. وعلى الأثر، أكدّ جهاز العلاقات العامة بمطار الخميني الخبر، وقال إن "الطائرة التركية غيرت مسارها إلى العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب الظروف الجوية وستعود إلى طهران مع استقرار الأحوال الجوية". وعلاة على ذلك، نفى المطار تعرض الطائرة التركية لخطر السقوط في طهران، وهو الأمر الذي ربطه البعض بإنطلاق صافرات الإنذار.

ومع هذا، تحدث العديد من الناشطين عن أمورٍ عديدة أخرى بشأن ما حصل. وقال حساب "Aurora Intel" عبر "تويتر"، الذي ينشر بشكل خاص الأخبار الأمنية والعسكرية في العالم، أن صوت صفارات الإنذار غربي طهران انطلق لأنه يبدو أن طائرة كانت تتحرك حول نظام الدفاع الجوي المتعلق بإنتاج الصواريخ الباليستية.

في السياق، ذكر موقع "CNN" الفارسي، إن الطائرة التركية خرجت عن مسارها، وحلقت فوق مناطق محظورة في سماء طهران، ما أدى لإطلاق صفارات الإنذار التي دوت في العاصمة الإيرانية قرابة نصف ساعة.

ووسط ذلك، رجح الكثير من الناشطين دخول طائرات إسرائيلية سماء إيران، وهو الأمر الذي نفاه مسؤول عسكري إيراني قائلاً أن "طائرات إف -35 الإسرائيلية لم تدخل سماء إيران في ساعة متأخرة من مساء الجمعة مع إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة طهران".

كذلك، أبلغ مستخدمون من مختلف أنحاء إيران أنّ المواقع الإلكترونية لبعض المطارات الإيرانية خرجت عن الخدمة لعدة ساعات فجر الجمعة بعد دوي صفارات الإنذار في غرب طهران.