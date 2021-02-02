عربي-دولي

تحذير من هجمات صينية تستهدف أسرار لقاحات "كورونا".. على الباحثين أن يظلوا متيقظين

Lebanon 24
02-02-2021 | 23:00
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حذر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي FBI، أمس الاثنين، من هجمات إلكترونية تشنها الصين، تستهدف بيانات لقاحات وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وجاء في تغريدة نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي عبر تويتر: "يجب على الباحثين الأميركيين الذين يدرسون (فيروس) كوفيد-19، أن يظلوا متيقظين".
وأضاف: "مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، يحذران من أن جهات إلكترونية مرتبطة بجمهورية الصين الشعبية، قد تحاول جمع بيانات الملكية الفكرية والصحة العامة المتعلقة باللقاحات والعلاجات والاختبارات".
 
وفي تشرين الثاني الماضي، كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، نقلا عن خبراء في الأمن الرقمي، أن قراصنة إنترنت مدعومين من دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، يخوضون محاولات دؤوبة من أجل سرقة أسرار اللقاحات التي جرى تطويرها ضد فيروس كورونا، وفق ما ورد على "سكاي نيوز". 
 
لكن هذه الأعمال ليست أمرا جديداوفق الموقع، ففي بداية الوباء، أيضا، تحدث بعض التقارير عن هجمات إلكترونية مماثلة لأجل سرقة بيانات بشأن المواصفات الجينية للفيروس.

وتتحرك أجهزة مخابراتية غربية، في حالة من التأهب لأجل تفادي أي سرقة من هذا النوع، وأكد مكتب الأمن السيبراني البريطاني أنه ملتزم بحماية موارد البلاد، لكنه لم يفصح عن الشيء الكثير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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