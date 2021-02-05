صور من الفضاء لمركبة SN9 الأميركية قبل انفجارها

أظهرت صور جديدة لأقمار صناعية النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" التابعة لشركة "سبيس إكس" على منصة الإطلاق قبل رحلتها التجريبية الفاشلة يوم الثلاثاء 2 شباط.

وشهدت التجربة تحطم النموذج الأولي بعد إكمال مناورات معقدة أثناء الطيران بنجاح.

والتقط القمر الصناعي SkySat الذي تديره شركة "بلانيت" (Planet) ومقرها سان فرانسيسكو، صورا عالية الدقة من الأقمار الصناعية لمركبة "ستارشيب" SN9، في موقع الشركة جنوب تكساس، بالقرب من ساحل الخليج، قبل ساعات من الإطلاق.

وقالت شركة "بلانيت" على موقعها الإلكتروني إن أسطول الشركة من SkySats يضم 21 آلة فردية في مواقع مدارية مختلفة، ما يسمح بإعادة النظر في منطقة التصوير ما يقارب خمس إلى 10 مرات في اليوم. وكتبت "بلانيت" في تعليق على الصور، إن صور SkySat عالية الدقة تكشف عن تفاصيل منشأة الاختبار، "حتى لون السيارات والشاحنات المتوقفة في مكان قريب".

وتمت رحلة "ستارشيب"، التي تخضع للتحقيق من قبل إدارة الطيران الفدرالية بعد أن قالت إدارة الطيران الفدرالية إن الحدث ينتهك ترخيص الإطلاق، بالقرب من مجتمع قرية بوكا تشيكا الصغير. ومر النموذج الأولي الذي يبلغ طوله 165 قدما (50 مترا) بمعظم خطة طيرانه، بما في ذلك إيقاف تشغيل محركات Raptor الثلاثة والوصول إلى الارتفاع المستهدف بنحو 6.2 ميل (10 كيلومترات).