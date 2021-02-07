رمال الصحراء الكبرى تغطي ثلوج أوروبا.. فيديو مفاجئ

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر جبالا ومنتجعات تزلج أوروبية مغطاة برمال نقلتها الرياح من الصحراء الكبرى إلى أوروبا.

Dust from Sahara has turned Andorra into a martian landscape! #andorra



🎥 @montpackers pic.twitter.com/kgjwqAg0Iw — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) February 6, 2021



وفي سويسرا وفرنسا، غطت حبات الرمل جبال الألب والبيريني محولة بياض الثلج إلى لون برتقالي أثار استغراب المتزلجين. وفي سويسرا وفرنسا، غطت حبات الرمل جبال الألب والبيريني محولة بياض الثلج إلى لون برتقالي أثار استغراب المتزلجين.



كما شوهد مضمار تزلج وهو مغطى ببساط برتقالي في جبال الألب الغربية بإيطاليا، بالقرب من الحدود الفرنسية، ووصف معلقون المشهد بأنه "منظر من كوكب المريخ".



يذكر أن الرمال الصحراوية غطت أيضا مدينة شتوتغارت الألمانية، ومنطقة الساحل الآزوري في فرنسا، مرورا بمدن غرونوبل وسانت إتيان وبروفانس.