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ظريف يخرج عن صمته بشأن تسجيل يتضمن معلومات خطيرة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.. ماذا قال؟

Lebanon 24
11-02-2021 | 09:30
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علّق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء أمس الأربعاء، على تسجيل منسوب إليه يتضمن معلومات عن الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في طهران أوائل العام الماضي.

 

وقال ظريف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد مأساة الطائرة الأوكرانية، أصررت أنا وغيري على ضرورة التحقيق في جميع الاحتمالات، بما في ذلك احتمال التسلل الخارجي أو التدخل الإلكتروني، ومع ذلك فإن التسجيل مزيف. تم تحديد السبب على أنه خطأ بشري، وإيران ملتزمة بتحقيق العدالة لجميع الضحايا".

Following flight #PS752 tragedy, I & many others insisted that ALL possibilities—including foreign infiltration or electronic interference—must be investigated (fake audio notwithstanding).


Human error was finally judged as cause.

Iran is committed to full justice for victims.

 
 

وكانت شبكة "سي بي سي" الكندية، زعمت أن الحكومة الكندية وأجهزة المخابرات تدرس تسجيلا صوتيا مسربا، يرجح أنه لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يتحدث فيه عن احتمال استهداف متعمد للطائرة الأوكرانية فجر 8 كانون الثاني2020 بصواريخ الحرس الثوري فوق العاصمة طهران.

 

المصدر: سبوتنيك
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