لم ينتعله.. حذاء أوباما الرياضي للبيع والسعر ضخم (صورة)

من المقرر عرض حذاء صمم خصيصا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، للبيع مقابل 25 ألف دولار.



والحذاء الذي صممته Nike حصريا لأوباما ومنحته إياه في عام 2009 والذي أطلقت عليهم اسم "President Obama Player Nike Exclusive Hyperdunks"، سيعرض للبيع على منصة التجارة الإلكترونية الجديدة "Buy Now" من Sotheby مقابل 25000 دولار، وذلك تكريما لأوباما الذي شغل منصب الرئيس الـ44 للولايات المتحدة.

A custom pair of @Nike basketball sneakers designed for former president @BarackObama is set to go on sale at @Sothebys New York for a staggering $25,000 USD. pic.twitter.com/C8lttZECX9 — CULTED NEWS (@cultednews) February 9, 2021

وهذا الحذاء هو واحد من زوجين فقط تم تصميمها على الإطلاق، ولم يلبسه أوباما على الإطلاق، لكن Nike تمسكت بهذا الزوج باعتباره النموذج الرسمي الوحيد وهو في حالة خالية من العيوب.