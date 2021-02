هذا هو أسلوب الصين الجديد في تجنيد العملاء..

كشف تقرير لمجلة "ذا تايمز" أن عملاء المخابرات في الصين يستخدمون موقع "لينكد إن" لمحاولة التجسس، من خلال تجنيد مسؤولي الجيش والأمن البريطانيين ومقاولي الدفاع وموظفي الخدمة المدنية، بحسب ما نقل موقع "الحرة".



وذكر التقرير أن الجواسيس ينشئون برامج عمل مزيفة على مواقع الشبكات المهنية حتى يتمكنوا من تحديد الأهداف والحصول على معلومات مصنفة.



وأكدت مصادر بريطانية في "بيت هول" أن الصينين يغرون العاملين الحاليين والسابقين في الحكومة والقطاع الخاص، بفرص عمل مربحة، ومبالغ كبيرة من المال؛ لمساعدتهم في الوصول إلى المعلومات أو التكنولوجيا الحساسة.



وقال فيليب إنغرام، العقيد السابق والمتخصص في مجال الاستخبارات الإلكترونية ومعرفة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، إنه تلقى طلب اتصال من رجل أعمال صيني يدعى روبن على لينكد إن. ولم يستغرق إنغرام وقتًا طويلاً حتى أدرك أنه مستهدف من قبل الحكومة الصينية.



وذكر إنغرام البالغ من العمر 56 عامًا، أنه في البداية طلب تقارير مفصلة عن المواد المفتوحة مثل شبكة مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية، وأضاف "مع استمرار المحادثة، أصبحت طلبات روبن أكثر قلقًا. قال إننا نريد الحصول على معلومات داخلية لا يمكن لأي شخص الوصول إليها بسهولة".



ثم طلب منه السفر إلى الصين لتقديم تقريره. وقال إنغرام: "قلت إنني أفضل أن ألتقي في لندن لكنه رفض".



وتأكدت شكوك إنغرام أنه يريد منه أن يكون جاسوسا، عندما اقترح روبن أن يتحولوا إلى خدمة بريد إلكتروني مشفرة لا يمكن الوصول إليها داخل الصين إلا عن طريق أجهزة الاستخبارات.



وتابع إنغرام: "في تلك المرحلة كنت متأكدًا بنسبة 99.99 في المائة من أنه شخص مرتبط بالحكومة الصينية۔ لقد كان توظيفًا كلاسيكيًا. إذا كنت قد قررت الذهاب إلى الصين، لكانوا قد أعادوني للحصول على أجزاء وقطع أخرى.بعد تجنيدي. إذا ذهبت ولم أكن متعاونًا، أو لم يكونوا متأكدين من أنني كنت في جيوبهم الخلفية، لكانوا قد صمموا أنشطة لجمع المواد لابتزازي".



ونجح إنغرام في تخليص نفسه وقام بحذف حساب روبن من عنده.



وفي العام الماضي، نجحت بكين في تجنيد كيفن مالوري، وهو موظف سابق في وكالة المخابرات المركزية لمدة 20 عاما، بعد أن اتصل به مسؤول توظيف على لينكد إن، وباع لهم الكثير من الأسرار.



وقالت مصادر في "وايت هول" إن "استهداف البريطانيين عبر موقع "لينكد إن" أتاح للجواسيس الصينيين إجراء أنشطتهم في المنزل دون خوف من أي عقوبات".



ومن المقرر أن يطلق مركز حماية البنية التحتية الوطنية (CPNI)، وهو ذراع MI5، وكالة الاستخبارات والأمن المحلية في المملكة المتحدة، حملة توعية الشهر المقبل، تحذر المستخدمين من الشركات المزيفة التي تقترب منهم، وعمليات التجنيد التي تتلاعب بهم وبالأمن القومي.



وسوف يحذر برنامج "Think Before You Link الموظفين الحاليين والسابقين في القطاعات الحساسة من أن الفاعلين والمجرمين المعادين قد يتصرفون "بشكل مجهول أو مخادع عبر الإنترنت" في محاولة للتواصل مع الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات قيمة وحساسة.



وقال بول روكويل، رئيس قسم الثقة والأمان في لينكد إن: "نحن نبحث بنشاط عن إشارات على أي نشاط ترعاه الدولة ونتخذ إجراءات سريعة لحماية الأعضاء.و يقوم فريق استخبارات التهديدات لدينا بإزالة الحسابات المزيفة. نحن نفرض سياساتنا: النشاط الاحتيالي بقصد التضليل أو الكذب على أعضائنا يعد انتهاكًا لشروط الخدمة".



ويذكر أنه في 2017، أعلنت المخابرات الألمانية أن أكثر من 10 آلاف موظف في ألمانيا تعرضوا للاستهداف من المخابرات الصينية على موقع لينكد إن