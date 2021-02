أعراض غريبة قد تظهر على متعافي كورونا بعد أشهر.. وتوضيح من الصحة العالمية (فيديو)

بعض المتعافين من كوفيد-19 يعانون من أعراض طويلة المدى مسببة للوهن أو للعجز عن العودة للعمل في بعض الحالات، بحسب ما صرحت به الدكتورة جانيت دياز، رئيس شعبة الاستعداد للرعاية الصحية بمنظمة الصحة العالمية.

وأعربت عن مخاوفها من أن ما يسمى بأعراض "ما بعد كوفيد-19" لدى المتعافين يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة العالمية بسبب حجم الوباء.

أعراض غير متجانسة

في مقطع فيديو تم بثه عبر حساب مقر الأمم المتحدة في جنيف على منصة تويتر، أوضحت الدكتورة دياز أنه تم رصد أعراض ما بعد التعافي من كوفيد-19 وهي مجموعة غير متجانسة من الأعراض التي تظهر بعد الحالات الشديدة التي تم علاجها بالمستشفيات أو في وحدات العناية المركزة.

"More common symptoms of the post-COVID-19 condition can be fatigue, post-exertional malaise, and cognitive dysfunction also known as the 'brain fog'," explains Dr Janet Diaz of @who. "This can happen a month after, 3 months after or even 6 months after the illness." #LongCovid pic.twitter.com/guGTGaLPcS

— UN Geneva (@UNGeneva) February 12, 2021

إعياء وضبابية الدماغ

وأوضحت الدكتورة دياز أن التقارير تفيد بأن أكثر هذه الأعراض أو المضاعفات شيوعًا، والتي يمكن أن تظهر بعد شهر أو ثلاثة أو حتى ستة أشهر بعد التعافي، تشمل الشعور بالإعياء والتعب الشديد بعد المجهود البدني وخلل إدراكي، والذي يصفه بعض المرضى أحيانًا بأنه حالة "ضبابية في الدماغ".

وأشارت الدكتورة دياز إلى أنه بمرور الوقت يتم معرفة المزيد عن الفترات التي تستغرقها هذه الأعراض، والتي تعد متوقعة بشكل رئيسي بين الحالات المرضية الشديدة والتي تلقت العلاج في وحدات العناية المركزة وهي مشاكل شائعة إلى حد ما، وتعرف باسم متلازمة ما بعد العناية المركزة.

الحالات الخفيفة أيضًا

وتابعت قائلة "ولكن الجديد هو أن بعض الحالات الخفيفة من مرضى كوفيد-19، وهم الذين لم يتلقوا العلاج داخل المستشفى وإنما تم وصف البروتوكول العلاجي لهم في العيادات الخارجية بالمستشفيات وبقوا في منازلهم، تظهر لديهم أيضا أعراض مستمرة بعد التعافي من كوفيد-19 أو يعانون من المضاعفات نفسها على فترات متقطعة. وأضافت الدكتورة دياز أن المضاعفات الأخرى تشمل ضيق التنفس والسعال ومضاعفات على الصحة النفسانية والعصبية.

وقالت الدكتورة دياز إنه لا يزال غير معروف سبب هذه الأعراض أو المضاعفات أو ما هي الفيزيولوجيا المرضية لهذه الحالة، مشيرة إلى أن الباحثين يعملون بكل الجهد لكشف غموض تلك الأعراض الممتدة لما بعد التعافي.