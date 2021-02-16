حفيدة جو بايدن تمازحه.. ماذا كتبت له؟ (صور)

نشرت حفيدة جو بايدن، تغريدة عبر "تويتر" تمازح فيها الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بمناسبة "يوم الرؤساء" الذي يصادف يوم 22 شباط من كل عام.

وكتبت نعومي بايدن: "اشترينا له بعض الهدايا منذ عطلة نهاية الأسبوع في عيد الرؤساء وهو رئيس حرفيا"، حيث نشرت في هذه التغريدة صورة للرئيس بايدن وهو يرتدي قبعة عليها شعار الرئاسة.

We bought him some swag since it’s Presidents’ Day weekend and he’s “literally” President. pic.twitter.com/RpcE7Q8ugC — Naomi Biden (@NaomiBiden) February 14, 2021

لكن خلفية القبعة تتناقض مع الشعار الجاد على مقدمتها، ومكتوب عليها "بابا"، حيث أضافت نعومي: "نريد التأكد أن المسمى الوظيفي لا يصل إلى رأسه"، أي لا يجعله مغرورا.

And just to make sure the job title doesn’t get to his head... pic.twitter.com/uzafnSSWaH — Naomi Biden (@NaomiBiden) February 14, 2021