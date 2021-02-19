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ظريف: على الولايات المتحدة إلغاء الحظر تماماً بدون أي شرط

Lebanon 24
19-02-2021 | 11:30
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أكّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنّه يتعيّن على الولايات المتحدة الأميركية الامتثال للقرار 2231 وإلغاء كافة العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على إيران، بشكل فاعل وبدون قيد أو شرط.
 
وكتب ظريف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "يجب على الولايات المتحدة، امتثالاً لقرار مجلس الأمن 2231، أن ترفع بشكل فعال وغير مشروط جميع أشكال الحظر التي أعاد فرضها ترامب، وبعد ذلك سنقوم نحن على الفور بالغاء جميع الإجراءات التعديلية (خفض الالتزامات)".

وأضاف ظريف: "لقد اعترفت الولايات المتحدة بأن مزاعم (مايك) بومبيو بشأن القرار 2231 ليس لها أي شرعية قانونية. ونحن أيضاً نؤكد ذلك".
 
 
المصدر: إرنا
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