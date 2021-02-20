عربي-دولي

إيطاليا تسجل انخفاضا في وفيات وإصابات كورونا

Lebanon 24
20-02-2021 | 20:30
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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 251 وفاة و14931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض الوفيات والإصابات بالعدوى مقارنة مع أمس الجمعة الذي رصدت فيه 353 وفاة و15479 إصابة بالفيروس.

وأجرت السلطات الصحية 306078 فحص كشف عن الفيروس في اليوم الماضي، مقابل 297128 فحصا في اليوم الذي سبقه.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر نيسان.

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 كانون الأول 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.
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