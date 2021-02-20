عربي-دولي

أكثر من 200 مليون شخص في العالم تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد19

Lebanon 24
20-02-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-795780-637494480232640890.jpg
Doc-P-795780-637494480232640890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن بيانات ووسائل الإعلام أن عدد الذين تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا في العالم تجاوز 200 مليون شخص.

وبحسب تاس، بلغ إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاح 200.269.332 شخصا، وهو ما يمثل 2.6 ٪ من سكان العالم. في الوقت نفسه، تمثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا العظمى والهند حوالي 65 ٪ من مجموع الذين تلقوا اللقاح.

من ناحية اخرى أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 110.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 2.551.133.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-02-20
23:30 | 2021-02-20
23:00 | 2021-02-20
22:30 | 2021-02-20
22:00 | 2021-02-20
21:30 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website