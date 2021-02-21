إيران تغلق حدودها مع العراق.. ما السبب؟

أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إغلاق الحدود الإيرانية العراقية وحظر التوافد على محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، من أجل السيطرة على انتشار كورونا في هذه المحافظة.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء أمس السبت، عن رحماني فضلي، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم، أنه من أهم القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي الوضع الخاص لمحافظة خوزستان، حيث تقرر إغلاق الحدود الإيرانية المشتركة مع العراق.وأكد فضلي حظر التنقل بين المدن في محافظة خوزستان، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الحكومية الإيرانية، وكذلك جميع النقابات المهنية، ملزمة بالتعاون في هذا الصدد.لفت رحماني فضلي إلى التقارير الخاصة بكيفية توفير لقاح كورونا، مضيفا أن "تقرر أيضا توفير اللقاحات المشتراة من الدول المختلفة بشكل أسرع ومع تحديد الأولويات ووفق التعليمات التي أقرتها وزارة الصحة".