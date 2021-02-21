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وفاة 3 أطفال بحريق في أحد منازل اللاذقية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-02-2021 | 09:00
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عثر عناصر فوج إطفاء مدينة اللاذقية في شمال غرب سوريا على جثث 3 أطفال، أثناء إخماد حريق اندلع بأحد المنازل في منطقة الرمل الجنوبي على أطراف المدينة.

وقال مصدر في فوج إطفاء اللاذقية لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تم إبلاغنا مساء السبت بحريق في أحد المنازل (قيد الإنشاء) ضمن بناء في منطقة الرمل الجنوبي على أطراف المدينة، فتوجه عناصر فوج الإطفاء باتجاه المكان، على الفور".

وأكد أنه بعد عملية إخماد الحريق، عثر على جثث 3 أطفال، نتيجة النيران التي التهمت المنزل، مشيرا إلى أن والديهم كانا خارج المنزل أثناء اندلاع الحريق.

وبحسب المعاينة الأولية للمنزل، يعتقد أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق ووصوله إلى أثاث المنزل، قبل أن يمتد إلى الغرف الأخرى، ما تسبب بوفاة الأطفال الثلاثة، واحتراق المنزل بشكل كامل.

وأضاف المصدر، أنه "فور إطفاء الحريق، وصل اختصاصيو هيئة الطبابة الشرعية والقضائية وعناصر من قسم الأدلة الجنائية الى المكان، ولا تزال التحقيقات مستمرة في الحادثة".
المصدر: سبوتنيك
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