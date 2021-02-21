رد ساخر من السفير البريطاني في بغداد على تغريدة "الدولمة والبامية" (فيديو)

يواصل السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي إثارة الجدل لولعه بطبخ أكلات عراقية تقليدية ونشر طرق عمل هذه الأكلات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومؤخرا نشر هيكي على حسابه في تويتر مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يطبخ "مرقة البامية" على الطريقة العراقية، تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت، وحظي المقطع بمشاهدات تجاوزت الـ46 ألفأ.
وعندما وجه أحد المغردين انتقادا مبطنا للسفير البريطاني من خلال الإشارة بأن عمله في السفارة يقتصر على طبخ الأكلات العراقية كـ"البامية والدولمة"، رد هيكي بأسلوب مهذب من خلال القول "كلا هذا غير صحيح، لقد قمت بطهي القيمة والكباب والخبز العراقي أيضا".
والمعروف عن السفير البريطاني في العراقي ولعه بطبخ الأكلات العراقية التقليدية، وكثيرا ما يظهر في مقاطع مصورة مع بعض العاملين في السفارة البريطانية ببغداد من خلال دعوتهم لتجربة الاطباق التي يعدها بنفسه.
وتم تعيين هيكي، المتزوج ولديه ثلاثة أبناء، سفيرا لبريطانيا في العراق في عام أيلول 2019، خلفا للسفير السابق جون ويلكس.
وقبل ذلك عمل هيكي سفيرا لبريطانيا في البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ونائبا لبعثة بلاده في مصر وسوريا، كما عمل في سفارة بلاده في ليبيا.