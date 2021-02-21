رد ساخر من السفير البريطاني في بغداد على تغريدة "الدولمة والبامية" (فيديو)

يواصل السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي إثارة الجدل لولعه بطبخ أكلات عراقية تقليدية ونشر طرق عمل هذه الأكلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه محاولتي الاولى لطبخ الباميا. شكرا على جميع الوصفات الي اقترحتوها. طبخ البامية اسهل بهواية من طبخ الدولمة وطلعت طيبة هواية 👨‍🍳🇬🇧🇮🇶🍽👌🌶 pic.twitter.com/BcpYyrHOZ0 — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021



ومؤخرا نشر هيكي على حسابه في تويتر مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يطبخ "مرقة البامية" على الطريقة العراقية، تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت، وحظي المقطع بمشاهدات تجاوزت الـ46 ألفأ.





وعندما وجه أحد المغردين انتقادا مبطنا للسفير البريطاني من خلال الإشارة بأن عمله في السفارة يقتصر على طبخ الأكلات العراقية كـ"البامية والدولمة"، رد هيكي بأسلوب مهذب من خلال القول "كلا هذا غير صحيح، لقد قمت بطهي القيمة والكباب والخبز العراقي أيضا". ومؤخرا نشر هيكي على حسابه في تويتر مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يطبخ "مرقة البامية" على الطريقة العراقية، تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت، وحظي المقطع بمشاهدات تجاوزت الـ46 ألفأ.وعندما وجه أحد المغردين انتقادا مبطنا للسفير البريطاني من خلال الإشارة بأن عمله في السفارة يقتصر على طبخ الأكلات العراقية كـ"البامية والدولمة"، رد هيكي بأسلوب مهذب من خلال القول "كلا هذا غير صحيح، لقد قمت بطهي القيمة والكباب والخبز العراقي أيضا".

كلا هذا غير صحيح، لقد قمت بطهي القيمة والكباب والخبز العراقي ايضاً👨‍🍳😆 https://t.co/OkwrE8eiHx — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021





والمعروف عن السفير البريطاني في العراقي ولعه بطبخ الأكلات العراقية التقليدية، وكثيرا ما يظهر في مقاطع مصورة مع بعض العاملين في السفارة البريطانية ببغداد من خلال دعوتهم لتجربة الاطباق التي يعدها بنفسه.

هذه اول مرة اطبخ بيها دولمة. اشكركم على كل النصائح الي قدمتوها. طعمها كلش طيب! متأسف سويت هواية اخطاء من طبختها هالمرة بس رح احاول المرة الجاية تكون احسن 👨‍🍳🇮🇶🍽 #ابقى_في_المنزل ⁦@UKinIraq⁩ pic.twitter.com/NtyCzxMUyH — Stephen Hickey (@sblhickey) April 14, 2020



وتم تعيين هيكي، المتزوج ولديه ثلاثة أبناء، سفيرا لبريطانيا في العراق في عام أيلول 2019، خلفا للسفير السابق جون ويلكس.



وقبل ذلك عمل هيكي سفيرا لبريطانيا في البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ونائبا لبعثة بلاده في مصر وسوريا، كما عمل في سفارة بلاده في ليبيا.